Cidades Decreto suspenderá celebrações religiosas por duas semanas em Goiás Pastores foram informados em reunião nesta quarta-feira (13) com o governador de Goiás. Caiado afirmou em live que vai pedir exames para a entrada em algumas cidades

Previsto para ser publicado até esta quinta-feira (14), o novo decreto estadual anunciado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), com previsão de restringir as atividades sociais e econômicas, ainda não foi finalizado. O democrata, no entanto, adiantou nesta quarta-feira (13) que quer pedir a apresentação de exames de novo coronavírus para a entrada em determinadas cidades goianas...