Cidades Decreto suspende cirurgias eletivas e restringe 50% das consultas em Goiás Na tarde desta segunda-feira (29), Secretaria de Estado da Saúde havia recomendado suspensão de procedimentos em hospitais particulares

O decreto publicado na noite desta segunda-feira pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), que institui quarentena alternada entre 14 dias de fechamento e 14 dias de abertura, suspende as cirurgias eletivas durante o período de revezamento das atividades econômicas. Também restringe as consultas ambulatoriais em 50%. A determinação consta como exceção no art...