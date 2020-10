Cidades Decreto que permite aulas em escolas infantis também libera cultos e missas todos os dias em Goiânia Publicado no início da noite desta segunda-feira (19), documento ainda permite eventos sociais e autoriza Cmeis a iniciarem conversa sobre possível volta

A Prefeitura de Goiânia publicou no início da noite desta segunda-feira (19) o decreto que autoriza o retorno das aulas em escolas de educação infantil, eventos sociais e encontros religiosos. Em toda as situações existe limite de pessoas que podem participar das atividades, além de outras regras para impedir a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2). De acordo...