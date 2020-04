Cidades Decreto possibilita reabertura em Trindade de lojas, academias e clínicas; confira a lista Medida já começa a valer nesta quarta-feira (22); aulas permanecem suspensas no município

O prefeito de Trindade, Jânio Darrot, anunciou pelas redes sociais nesta terça-feira (21) que assinou um decreto que flexibiliza a atividade comercial no município. As novas medidas já passam a valer a partir desta quarta-feira (22). A gestão municipal autoriza o funcionamento, por exemplo, de academias, com restrições, lojas de brinquedo, serviços de telemarketing, c...