Decreto publicado no Diário Oficial do Munício nesta terça-feira (6) amplia para quatro o número de músicos que podem se apresentar em bares, restaurantes e similares em Goiânia. Até então, eram permitidos apenas dois artistas ao vivo nesses estabelecimentos.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

Esta é a única alteração em relação às regras para combate à pandemia de Covid-19 em Goiânia. A expectativa de alguns setores econômicos é que houvesse nova flexibilização, pois indicadores da doença recuaram nos últimos 15 dias.

As demais regras para bares e restaurantes continuam valendo, como distanciamento de dois metros entre as mesas, obrigação do uso de máscaras e proibição de consumo em pé no local.