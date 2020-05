Cidades Decreto municipal: leia na íntegra o documento que determina o escalonamento do comércio em Goiânia Prefeitura reformulou decreto que passará a ser cobrado na quarta-feira (20) dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços autorizados a funcionar

O novo decreto municipal sobre o escalonamento do horário de abertura de estabelecimentos de comércios, indústrias e serviços em Goiânia será publicado na noite desta segunda-feira (18) tornando-o obrigatório. Além disso, os horários serão fixos e determinados, deixando de ser apenas 5 para 10 no total. A cada meia hora uma nova leva de segmentos terá as atividades i...