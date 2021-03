Cidades Decreto mantém atividades em Pirenópolis com limite de ocupação e impõe toque de recolher Ao contrário do que preconiza o Estado, Prefeitura garante o funcionamento de atividades não essenciais com ocupação dos espaços, tanto públicos como privados, em, no máximo, até 40%. Após 22h, somente farmácias, postos de combustíveis e serviços de saúde podem funcionar

O prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Melo (PP), decidiu não seguir as recomendações do governo estadual e, em decreto publicado nesta quinta-feira (18), conservou o funcionamento de todas as atividades no município, inclusive econômicas, sociais e religiosas, com limite de ocupação dos espaços públicos e privados em 40% - o decreto anterior, de 2 de março, previa o limite e...