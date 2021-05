O novo decreto, que disciplina as atividades em Goiânia, em virtude da pandemia de Covid-19, permitirá eventos sociais, limitados a 150 pessoas e 50% da ocupação máxima do espaço e proibição de pista de dança. Além disso, devem obedecer os protocolos sanitários, como oferta de álcool em gel e uso de máscaras. O comércio não têm mais restrição de horário para funcionamento. A realização de casamentos também estão liberados na capital.

A Prefeitura reabrirá o Mutirama e o Zoológico. Os dois, porém, terão limitação de 50% na capacidade. Os equipamentos públicos estavam fechados desde o início da pandemia. O parque de diversões chegou a ser reaberto no fim de 2020, mas teve as atividades interrompidas novamente com o recrudescimento do número de casos.