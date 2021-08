Um novo decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira (2) libera o funcionamento da construção civil em Goiânia nos fins de semana. A atividade estava suspensa por causa das medidas de combate à Covid-19. As empresas do setor também ficam desobrigadas a fornecer transporte para os trabalhadores.

O documento modifica, ainda, os critérios para cálculo da capacidade de alunos nas aulas presenciais dos estabelecimentos de ensino privado, do ensino fundamental ao superior. Agora, o cálculo exclui a área mínima de 2,25 metro por estudante, fixa em 1 metro de raio a distância mínima entre alunos e de 2 metros a distância entre eles e professores. A ocupação máxima continua em 50%.