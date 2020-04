Cidades Decreto judiciário restringe fornecimento de refeições durante júris em Goiás No documento, o desembargador Walter Carlos Lemes, presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), determina que sessões sejam marcadas para horários que dispensem almoço e jantar. Magistrados deverão se justificar quando optarem pelo contrário

Atualizado às 18h12 Um decreto judiciário assinado na última quinta-feira (23) pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), o desembargador Walter Carlos Lemes, aplicou restrições à oferta de refeições e lanches durante a realização de júris em todo o Estado. De acordo com a publicação, o período matutino deverá ser evitado e as sessões deverão ser m...