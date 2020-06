Cidades Decreto hídrico em Goiás foi publicado mais tarde neste ano Medida que visa a garantia do abastecimento público na região metropolitana de Goiânia foi tomada tardiamente na comparação com anos anteriores. Semad confia em ferramentas

O histórico de um volume de chuvas abaixo do esperado e a diminuição da vazão do Rio Meia Ponte e do Ribeirão Piancó fez com que o governo estadual decretasse nesta quarta-feira (3) situação de risco de emergência hídrica. Neste ano, o decreto foi assinado mais tarde do que nos últimos três anos. Em 2017, o texto foi publicado dia 13 de março. Em 2018, isto ocorreu depois de ...