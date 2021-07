O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, em reunião com empresariado e membros do setor cultural da capital, anunciou flexibilizações e o retorno de equipamentos culturais na cidade. O texto será escrito nesta quarta-feira, 14, e publicado na quinta-feira, 15, quando já passa a valer as novas regras.

Bares e restaurantes

Abertos até as 3 da manhã, com 50% de ocupação e com 8 pessoas por mesa.

Comércio

Horários dos alvarás

Cinema, teatros e circos

Vão funcionar com 50%

Eventos gerais

Até 250 pessoas limitados a 50% de ocupação