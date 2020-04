Decreto emergencial assinado pelo prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal, e divulgado neste sábado (18), flexibiliza o retorno de algumas atividades comerciais no município durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mas a abertura, prevista a partir da próxima quarta-feira (22), só ocorrerá após assinatura de um termo de responsabilidade, emitido pela Prefeitura após qualificação perante a vigilância sanitária e epidemiológica.

A decisão foi tomada após uma reunião com representantes da gestão municipal e entidades classistas que compõem o Comitê Municipal de Enfrentamento ao coronavírus.

"Algumas atividades retornarão ao seu funcionamento normal outras em partes, mas todas com orientações e restrições que vem em consonância com o Ministério da Saúde, Governo de Goiás e órgãos sanitários. Pedimos que os comércios e serviços listados sigam rigorosamente as recomendações", afirmou Magal.

As empresas que forem abrir terão que oferecer máscaras para os funcionários e clientes, disponibilizar produtos de desinfecção, como álcool em gel, aumentar o distanciamento entre os trabalhadores e clientes e garantir as refeições aos funcionários em locais sem aglomeração. “Fica proibido servir souvenir, café, água e guloseimas, como doces e salgadinhos para os clientes”, alerta o decreto.

Confira as atividades comerciais que poderão abrir e de que forma elas poderão atuar: