A Prefeitura de Pontalina publicou um decreto nesta segunda-feira (30) estabelecendo uma série de regras para o funcionamento de estabelecimentos de diversos tipos no município. As novas normas começam a vigorar nesta terça-feira (31), com prazo até 30 de abril.

O decreto prevê que as atividades comerciais que nele constam são consideradas essenciais a fim de combater os efeitos da pandemia e evitar um colapso no abastecimento e manutenção básica das necessidades humanas na cidade. Os estabelecimentos citados porém, só poderão funcionar com o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos de higienização pessoal. Muitos também deverão seguir regras específicas relacionadas à sua natureza.

Para restaurantes, supermercados, padarias, frutarias, açougues e farmácias é exigido evitar a aglomeração de pessoas, possuir materiais de higiene (como álcool gel ou líquido 70% e sabonete líquido) em quantidade suficiente para o fluxo de pessoas e de empregados, a higienização obrigatória das mãos dos trabalhadores de hora em hora, entre outras medidas.

No caso de distribuidores de alimentos e revendedores de gás, água e bebidas, demanda-se, também, que priorizem os serviços de teleatendimento e entrega. Estabelecimentos como lanchonetes, pamonharias e pitdogs deverão manter as portas semiabertas, sem dispor de mesas em seu interior ou nas calçadas.

Já estabelecimentos como óticas, perfumarias, e lojas de roupas e de eletrônicos deverão funcionar com no máximo três funcionários. Eles terão, ainda, que implementar um sistema de atendimento individual do consumidor, que deverá aguardar ser chamado na calçada, mantendo distância mínima de 1 metro para qualquer outra pessoa.

O decreto também mantém a autorização para o funcionamento de hospitais e clínicas veterinárias, postos de combustíveis, borracharias, depósitos de material de construção e lojas de material de construção (visando à venda de EPIs), empresas de segurança, entre outras.

No caso das empresas de confecção, o decreto sugere a concessão de férias coletivas, que dependerá de acordo coletivo, ou antecipação de férias individuais, se o acordo não for possível. Havendo o acordo, as empresas deverão ser vistoriadas pelo Comitê de Saúde do município.

Às empresas funerárias é recomendado que as salas de velório sejam ventiladas, sem o uso de ar condicionado, e que, em caso de morte natural, permaneçam no velório apenas cinco pessoas por vez. Se a morte for decorrente de quadro pneumológico, com suspeita de coronavírus, o caixão deverá ser lacrado e direcionado ao sepultamento imediato, sem cerimônia de velório.

O decreto lista também atividades que deverão ser suspensas enquanto vigorar. São citados as aulas nos diversos níveis educacionais, eventos esportivos, atividades odontológicas que não sejam de urgência e de emergência, feiras livres, cirurgias eletivas e viagens de secretários e servidores municipais a serviço do Município, exceto para serviços de saúde.

Confira abaixo o decreto na íntegra: