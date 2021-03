Depois de reunião de mais de duas horas entre os prefeitos da região metropolitana, cada município deverá editar suas regras para redução dos novos casos de Covid-19 que passarão a valer na próxima semana. A tendência é que todas as cidades adotem regras semelhantes, como a suspensão das aulas presenciais e manutenção do fechamento dos comércios considerados não essenciais.

No encontro virtual entre os prefeitos, foi discutido que os supermercados também deverão restringir o acesso dos clientes, limitando os produtos apenas aos ítens de alimentação, higiene e limpeza. Além disso, as regras deverão ser parecidas com as que valeram em março passado, no começo da pandemia. Bares e restaurantes devem funcionar apenas com delivery e drive thru. O decreto deverá fechar lojas de conveniência, mas as igrejas poderão ficar abertas, mas apenas para atendimentos individuais.

As regras serão válidas por 14 dias e a expectativa é de que os novos casos da doença reduzam. O secretário de saúde da capital, Durval Pedroso informou no início das novas restrições, há duas semanas, que seria necessário manter os índices de ocupação de leitos de UTI em menos de 70% por pelo menos cinco dias para iniciar a flexibilização. Todos os leitos da capital vêm se mantendo ocupados, mesmo com a abertura de novas vagas.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha afirmou à TV Anhanguera que pretende retomar o funcionamento depois dessas duas semanas, mas de maneira escalonada, como ocorreu no ano passado. Na época, a cidade foi dividida em regiões que abriam dois dias na semana. Ele afirma que foi possível observar a redução dos casos e que esse deve ser o modelo adotado a partir da última semana de março.

Os município ainda aguardam um posicionamento do governo estadual antes de publicarem seus decretos. A expectativa é de que o estado repasse orientações que podem ser tomadas pelas cidades no enfrentamento ao crescimento de casos. O estado também está viabilizando a possibilidade da suspensão do corte de água, por exemplo por conta da falta de pagamento durante os dias de duração dos decretos.

No último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado na tarde de sexta-feira (12), 430.377 casos de Covid-19 já haviam sido confirmados no território goiano. Destes, 407.115 pessoas já estão recuperadas e 9.472 pessoas morreram vítimas da doença. No Estado, ainda existem 361.240 casos suspeitos em investigação e outros 235.741 casos foram descartados.