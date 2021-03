Cidades Decreto deve ser prorrogado com flexibilizações isoladas Paço e setores econômicos se reúnem nesta sexta-feira (5) para discutir restrições por mais uma semana, com liberações pontuais de áreas que não oferecem risco. Prefeito busca apoio de vereadores, sob argumento de que luta para agilizar vacina. Empresários protestam

As autoridades municipais e os representantes do setor produtivo da região metropolitana de Goiânia (RMG) devem se reunir hoje (5) para discutir continuidade da validade do decreto que instituiu as medidas mais restritivas para a contenção da pandemia da Covid-19. A contar pelas taxas de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs), que é o critério contido no docu...