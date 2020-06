Cidades Decreto declara emergência hídrica nas bacias do Meia Ponte e Piancó para evitar racionamento

Com o início do tempo seco e da estiagem, o governo estadual anunciou medidas para evitar racionamento de água em 2020. Um decreto publicado na terça-feira (2), assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) define estratégias para garantir o uso prioritário da água das bacias hidrográficas do alto Rio Meia Ponte e do Ribeirão Piancó para que não falte água em Goiânia e...