Cidades Decreto de Goiânia e Aparecida são menos restritivos que o estadual de março de 2020 Ao contrário de um ano atrás, desta vez escolas seguem funcionamento no sistema híbrido, igrejas podem fazer atendimento individualizado e alguns tipos de estabelecimentos estão com atividades liberadas

O decreto municipal elaborado em conjunto pelas prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e outros municípios da região metropolitana aumentando as restrições das atividades econômicas não-essenciais e das não econômicas, publicado neste fim de semana, impõe menos limites que os decretos e notas técnicas publicados pelo governo estadual no final de março do ano passado, q...