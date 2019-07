Cidades Decreto de armas de Bolsonaro pode beneficiar presidiários com redução de pena Levantamento feito apenas em relação aos presidiários de São Paulo, mostra que 2,4 mil podem ser beneficiados com redução de pena ou ter liberdade antecipada

Mudanças na lei federal do Estatuto do Desarmamento, feitas via decretos pelo presidente Jair Bolsonaro, podem beneficiar cerca de 2,4 mil presos do Estado de São Paulo, com possibilidade de redução da pena e até de sair mais cedo da cadeia. O número tem como base levantamento do Instituto Sou da Paz, feito a partir de dados da Secretaria de Administração Penitenciária (...