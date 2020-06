Cidades Decreto com regras para retomada do comércio em Pirenópolis fica para esta terça Documento ainda será assinado pelo prefeito antes de ser divulgado. Inscrições para treinamento de funcionários das empresas começou nesta segunda-feira

O decreto com as regras que deverão ser seguidas para retomada do funcionamento dos bares, lanchonetes, restaurantes, espetinhos e similares de Pirenópolis será publicado nesta terça-feira (9). A mudança da data, prevista para hoje, foi alterada por questões administrativas, além de aguardar, ainda, a assinatura do prefeito João Batista Cabral (DEM), conhecido como J...