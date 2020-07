Cidades Decotelli inclui cargo de ministro da Educação em currículo 'Entre 25 e 30 de junho de 2020, atuou como Ministro da Educação do Brasil', escreveu na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

O professor Carlos Alberto Decotelli, que foi ministro da Educação pelo período de cinco dias, incluiu a breve passagem no comando da pasta em seu currículo Lattes. "Entre 25 e 30 de junho de 2020, atuou como Ministro da Educação do Brasil", escreveu ele na sexta-feira, 3, na plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Decotel...