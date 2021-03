Cidades Declaração de procurador-geral de Justiça provoca embaraço com prefeitura de Goiânia Chefe do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) entendeu que decreto municipal excluía o órgão do COE municipal, que discute estratégias contra a epidemia, e executivo diz que houve confusão sobre documento.

O procurador-geral de Justiça Aylton Vechi, chefe do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), provocou um embaraço com a Prefeitura de Goiânia na manhã desta sexta-feira (12) ao afirmar em entrevista à CBN Goiânia que o órgão havia sido excluído do Centro de Operações Emergenciais em Saúde contra o Coronavírus (COE) de Goiânia. A declaração, feita com base na p...