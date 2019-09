Cidades Decisões sobre colégios militares saem na próxima semana Unidades de ensino no Entorno do DF podem vir a integrar programa federal lançado pelo MEC

As audiências públicas para avaliar a mudança em dois colégios da rede estadual goiana escolhidos para participar do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (PECIM), do Ministério da Educação (MEC), devem ser realizadas neste sábado (21) e segunda-feira. De acordo com o superintendente de Segurança Escolar e Colégio Militar da Secretaria de Estado da Educação (Se...