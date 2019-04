Vida Urbana Decisão sobre dupla paternidade em Cachoeira Alta domina conversas na cidade Irmãos condenados a pagar pensão para a mesma criança eram destaque quando jovens. Apenas um ainda vive na cidade e se diz vítima de comentários vexatórios

O ano é 2009. Em Cachoeira Alta, no Sul de Goiás, quase na divisa com Minas Gerais, jovens costumavam se divertir nos finais de semana na praça da igreja e em festas na única boate da cidade, ao som do “forrónejo”, mistura de forró com sertanejo. Entre as turmas de garotos e garotas, que frequentavam a noite, dois rapazes se destacavam: Henrique* e Hugo*, os gêmeos. Com ...