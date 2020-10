Cidades Decisão de Bolsonaro interfere pouco no cronograma de vacinação, diz secretário Segundo Ismael Alexandrino, não haverá muita diferença no cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde, que ainda precisa ser definido

Reportagem atualizada às 12h27 A decisão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de vetar a compra da Sinovac, vacina contra a Covid-19 que está em testes no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, terá pouco impacto na expectativa de início da imunização em Goiás. A avaliação é do secretário de Saúde Ismael Alexandrino. “Pelo cronograma que nos foi apre...