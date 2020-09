Cidades Deam realiza diligências sobre caso do cirurgião plástico que atirou em namorada no Setor Bueno O médico Márcio Antônio da Rocha segue internado em um hospital da capital, informou a Polícia Civil

A Polícia Civil realiza nesta segunda-feira (28) diligências sobre o caso do médico preso em flagrante suspeito de atirar contra a namorada. Em nota, a corporação informou que estão sendo feitas intimações de pessoas para oitivas e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) aguarda algumas decisões judiciais a serem tomadas. De acordo com o comunicado, o...