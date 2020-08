Cidades De casa nova, Robinho ainda aguarda definição Disputa judicial deve colocar ponto final em questão. ONG pede remoção e Prefeitura quer manter bicho no zoológico

A Procuradoria-Geral do Município de Goiânia ainda não entrou com recurso para tentar derrubar a liminar que determinou a transferência do urso Robinho, que vive há 17 anos no Zoológico de Goiânia, onde nasceu, para o Santuário Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, São Paulo. O Agravo Interno com Pedido de Reconsideração, que já está pronto, pretende reverter a decisão do ju...