Goiânia tem, nesta quarta-feira (4), 71.057 casos de coronavírus (Sars-CoV-2), com mais 258 novas confirmações nas última s24 horas. Já as mortes tiveram acréscimo de 20 registros depois de um dia sem que nenhum fosse inserido nas plataformas de contagem e chegou a 1.713 óbitos.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que, do total de infectados, 68.251 estão recuperados e 350 ainda estão internados. Outras 743 pessoas testaram positivo e são monitoradas por equipes de saúde, já que não apresentam sintomas graves da doença.

A pasta ainda informa que do total de infectados, 53% são mulheres e 47%, são homens. Já entre os mortos, os homens representam 59% e as mulheres, 41%. Os idosos continuam como as principais vítimas da doença, com 77% de mortes de pessoas acima de 60 anos.