Goiânia tem, nesta quinta-feira (15), 63.258 casos confirmados de coronavírus (Sars-CoV-2), sendo que 308 foram inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. Deste total, 4.340 pessoas precisaram de internação para tratamento contra a doença, sendo 1.900 em leitos de terapia intensiva.

De acordo com o boletim divulgado nesta tarde, dos 63,2 mil casos confirmados, 60.791 são pessoas que já se recuperaram da infecão e outras 517 pessoas estão sendo acompanhadas por equipes de saúde depois de testarem positivo para a infecção.

O total de mortes pela doença foi atualizado e passou de 1.565 para 1.573, com mais oito casos inserido na contagem desde ontem. Ao todo, 59% das vítimas são do sexo masculino e 41%, do sexo feminino. Ao todo, 69% das vítimas passaram por UTI.