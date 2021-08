“As lactantes, se deixar, daqui a pouco as mães estão 'dando mamá' pra crianças de 6 anos só pra tomar vacina porque todo dia chega uma pressão de aumento (da faixa etária)”. A frase foi dita pelo secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso no último dia 6 de julho, durante uma reunião da Comissão de Intergestores Bipartide de Goiás (CIB), mas foi nesta segunda-feira (9) que o vídeo começou a ser compartilhado por lactantes da capital, gerando indignação. Na ocasião ele reclama de uma mãe que o “marca” nas redes sociais pedindo a ampliação da faixa etária. A referência é ao grupo ‘Lactantes pela Vacina’, um movimento nacional, que reivindicou a vacina contra a Covid-19 para todas as mulheres que amamentam e que em Goiás reúne mais de 300 integrantes.

Nesta terça-feira (10), o movimento ‘Lactantes pela Vacina’, que agora passa por uma transição de nome a fim de englobar outras demandas vinculadas às políticas públicas e a maternidade e passou a se chama Mama (Movimento Autônomo de Mães Ativistas), emitiu uma nota de repúdio pela fala do titular da SMS. “O secretário de saúde de Goiânia emitiu uma fala com cunho vexatório, usando tom muito desrespeitoso, denotando total desconhecimento sobre a importância do aleitamento materno e desrespeitando um movimento legítimo e nacional das Lactantes no Brasil”, inicia a nota. O assunto também foi debatido durante a retomada das sessões da Câmara Municipal de Goiânia nesta manhã.

O grupo classificou o episódio como infeliz, principalmente por se tratar de um gestor público, da área da saúde, que teria como responsabilidade reconhecer a importância do aleitamento materno. “Ressaltamos que o pedido pela inclusão das lactantes como prioridade na vacinação contra Covid-19 no Estado sempre foi pautado pelas evidências científicas e pela recomendação de instituições legítimas e sérias. A Opas e a OMS recomendam o aleitamento materno até os 2 anos ou mais. Consideramos que cada mãe lactante se sente desrespeitada pois existe um trabalho árduo no período da lactação, onde existem mudanças físicas, emocionais e sociais. Portanto, não se trata de uma escolha por conflito de interesses (receber vacina), mas um bem coletivo que envolve renúncia e entrega. E esse processo, cabe somente a nós mães e aos nossos filhos decidirmos o momento de finalizá-lo”, conclui a nota.

Pelo Instagram, Durval se posicionou também nesta manhã e disse que como médico reconhece a importância do aleitamento materno tanto para o desenvolvimento e proteção do bebê, que ocorre com o fortalecimento do sistema imunológico, quanto para estreitar os laços afetivos entre filho e mãe. “Em momento algum durante a reunião da CIB houve descaso com as lactantes. Pelo contrário, Goiânia vacinou em ponto exclusivo e atenção especial 831 lactantes. Tratava-se de uma discussão sobre importância da progressão da cobertura vacinal e escassez de vacinas”.

O secretário também se desculpou e disse que foi “apenas um comentário inoportuno que, interpretado fora de contexto, pode gerar informação ambígua”. Finalizou o texto dizendo que admira e respeita as mães que optam por amamentar seus filhos.

Imunização que passa pelo leite

Jornalista, lactante e mãe do Miguel Vicente, de 3 anos, Cacau Mila, de 37 anos também utilizou suas redes sociais para criticar a fala do secretário. “Eu entendo que não há vacina para todos, mas, isso não dá o direito do secretário de saúde da capital do Estado, em uma reunião pública, debochar falando que as mães vão começar a amamentar até seis anos para se vacinar. E ainda pior, debochando de quem tá cobrando o direito de se vacinar. Vacinação é um direito. E eu te garanto, que a mãe de uma criança de seis anos, se pudesse voltar a amamentar só pra ter certeza de que ele ia ser imunizado através do leite dela, pode ter certeza de que ela iria. Criança não tem nem previsão de quando será vacinada. É uma fala infeliz, desrespeitosa, irresponsável, debochada”, acrescenta.

No vídeo, ele conversa com o secretário do Estado e diz que uma das mães o marcaria nas redes sociais e várias outras ligadas a ela. O movimento “Lactantes pela Vacina” diz que a referência é ao grupo já que as participantes também usam os próprios perfis para cobrar a ampliação da imunização. “Se você fala de uma lactante, está falando de todas. Eu amamento e me senti ofendida. Achei inaceitável. Uma coisa é ele ter essa opinião particular, conversando com os amigos, outra coisa é falar, representando o município, debochando das mães que estão tentando se vacinar, imunizar as crianças pra inclusive elas poderem voltar a estudar com tranquilidade. É inaceitável”, completa Cacau.

Uma das integrantes do movimento, Thayná Mendes, que é consultora de amamentação e mãe de duas meninas, Maria Luiza e Maria Eduarda, que amamentaram por quatro anos, também se posicionou e lamentou o ocorrido. “A fala foi muito triste, com um caráter desrespeitoso com as mães que amamentam por mais tempo, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e diversas instituições. Nós estamos no agosto dourado e nada mais coerente que criar políticas públicas permanentes que incentivem a amamentação. Amamentar é um ato político e uma questão de saúde pública”, completou.

Secretário Estadual diz que não foi pejorativo

O vídeo completo estava disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), mas nesta terça-feira (10), apresentava um erro não permitindo a visualização. O trecho compartilhado pelas lactantes mostra também um momento em que o secretário municipal conversa com o titular do Estado, Ismael Alexandrino. “Ismael que sabe, tem uma moça que marca eu e ele todo dia no Instagram”. Alexandrino responde: “não é só uma moça não, é mais de 100 pessoas ligadas à ela”, diz sorrindo.

Procurado, Ismael disse que o sorriso enquanto comentavam o assunto não foi em relação ao tema e que sempre defendeu e continua defendendo a vacinação para as lactantes. “Foi uma fala descontraída sobre a forma que às vezes somos abordados na rede social, mas que de forma leve e atendendo a todos, quase sempre respondo pessoalmente. Portanto, não há nenhum tom pejorativo na minha fala, nem no riso, que só traduz leveza de alma, apesar das dificuldades. Em nenhum momento fui pejorativo”, diz.

Alexandrino garante que o sorriso ao comentar a situação foi sem maldade, mas que não pode falar sobre a opinião de Durval. “Quanto a opinião dele, respeito a opinião dele, mas só ele pode se pronunciar sobre ela. Tenho tanta consciência da minha postura frente ao tema, que não me permito que alguém tente malversar minha postura fazendo algum corte de fala ou sorriso meu para polemizar o tema, minha opinião e minha postura. O que falei é que mais de 100 pessoas me marcaram, mas eu não ignoro. Ao contrário, respondo muitas. E recebi em meu gabinete a representante delas”, finaliza.

Inclusão no grupo prioritário

Foi pela movimentação das lactantes que o Senado aprovou, no último dia 15 de junho, a inclusão das lactantes no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. O autor do projeto, Jean Paul Prates (PT-RN) pontuou aspectos como o incentivo à amamentação prolongada; a diminuição da chance de uma lactante que volta ao trabalho presencial adoecer e contaminar o filho; o encorajamento de mães a levarem seus filhos a pediatras; e a redução do índice de mortalidade materna.

A relatora, senadora Zenaide Maia (Pros-RN), por sua vez, acrescentou em no parecer que os estudos que demonstram a transferência passiva da imunidade humoral da mãe para o bebê em diversas afecções virais, ressaltando que a Covid-19 não é uma exceção. A parlamentar citou ainda estudos que detectaram anticorpos contra o novo coronavírus no leite materno de lactantes vacinadas. "As lactantes devem ser priorizadas no processo de vacinação contra a Covid-19 também por motivos que transcendem as questões puramente médicas ou biológicas. Estamos falando do atendimento a preceitos constitucionais basilares, como a proteção à maternidade", ressaltou na ocasião.