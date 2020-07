Cidades Danilo Sousa será sepultado no Cemitério Municipal Vale da Paz, às 14 horas desta quarta-feira (29) O menino de 7 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto na última segunda-feira (27). Laudo do IML aponta asfixia em lama

O sepultamento de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, que morreu na última semana, no Parque Santa Rita, em Goiânia, será realizado às 14 horas desta quarta-feira (29), no Cemitério Municipal Vale da Paz. A família chegou ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 10 horas com a documentação necessária para retirada do corpo. O enterro foi providenciado pela Prefeitura d...