Cidades Danilo foi morto por asfixia na lama Família afirma que garoto não tinha o costume de sair com estranhos. Laudo pericial constatou sufocamento e polícia busca por suspeito de crime

No fim da tarde do dia 21 de julho, Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, deixou o celular que usava para brincar com alguns jogos em cima da mesa da área da casa em que morava com mais cinco irmãos no Parque Santa Rita, em Goiânia, e avisou a mãe que iria para a casa dos avós, que moram do outro lado do quarteirão, a cerca de 50 metros da casa do menino. Essa teria sido...