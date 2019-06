Cidades Damares lança campanha de prevenção ao suicídio e automutilação de criança e adolescente em Goiânia Ação é nacional, mas será lançada pela primeira vez na capital

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, participa na manhã desta quarta-feira (19) do lançamento da Campanha de Prevenção ao Suicídio e Automutilação da Criança e do Adolescente, em sessão especial da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). A campanha é nacional, mas será lançada pela primeira vez em Goiânia. O intuito é consci...