Cidades Dados do Google mostram que goianos têm ido mais aos supermercados do que antes da pandemia Índices de localização desde o início da pandemia no Estado mostram que pessoas têm ido mais às compras de suprimentos e em farmácias. Permanência em casa reduziu 43,5% desde março

Os goianos têm frequentado mais os supermercados e as farmácias do Estado do que em tempos antes da pandemia de Covid-19, de acordo com o índice de mobilidade do Google. Entre os dias 27 de junho e 3 deste mês, houve aumento de 9,7% do tempo de permanência nestes locais em comparação ao que se tinha como base de 2019. Ao mesmo tempo, a população, neste mesmo período, ...