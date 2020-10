Cidades Dados da Covid-19 de Goiás não serão atualizados neste domingo (18) Uma instabilidade no sistema oficial de notificação do Ministério da Saúde (MS), o e-sus, provocou uma falha em novos registros no Estado

Uma instabilidade no sistema oficial de notificação do Ministério da Saúde (MS), o e-sus, provocou uma falha em novos registros referentes à Covid-19, em Goiás. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informou que não recebeu novos registros neste domingo (18). A SES ainda disse que está em contato com o MS e a previsão é que a situação se normalize até amanhã (19)....