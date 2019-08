Cidades D. Washington Cruz fala sobre tema do Encontrão de Oração: “O amor constrói, enobrece, salva” O evento, do movimento de evangelização da Igreja Católica, começa neste sábado (24) e deve reunir 7 mil pessoas em Goiânia

O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, esteve nesta quinta-feira (22) no Grupo Jaime Câmara onde participou pela primeira vez de uma live no novo estúdio do Popular para falar sobre o “41º Encontrão da Renovação Carismática”. O evento, do movimento de evangelização da Igreja Católica, começa neste sábado (24) e deve reunir 7 mil pessoas em Goiânia. Neste ano, o...