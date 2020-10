Cidades ‘Dói saber que em pleno séc XXI a gente passa por isso’, diz entregador vítima de racismo em Goiânia Caso foi registrado na noite desta segunda-feira (26), em condomínio residencial da capital. Cliente solicitou substituição de entregador negro por branco

Atualizada às 11h55 Elson Oliveira tem 39 anos e há 12 trabalha como entregador. Na noite desta segunda-feira (26) foi proibido de entrar no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, porque a cliente pediu a substituição de um motoboy negro por um branco. Ele recebeu a notícia por telefone e veio junto com uma orientação. A gerente da hamburgueria onde ele traba...