Presidente da Comurg diz que dívida da companhia é desconhecida

No cargo há pouco mais de quatro meses, o atual presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg), Alex Gama, diz que os problemas financeiros da empresa ainda são desconhecidos até pela própria direção, que há anos não é feito um balanço contábil fiel dos dados e que vai insistir na contratação de assessorias para serviços que auxiliem a mapear a real situação da companhia. Criada há 46 anos, com mais de 5,1 mil funcionários e receita que gira em torno de R$ 500 milhões anuais, a Comurg é responsável, na capital, por serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, entre outros.

O balanço patrimonial do ano passado da Comurg, divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) na edição de 6 de agosto, mostra um déficit de R$ 509 milhões entre ativos e passivos, cerca de R$ 140,7 milhões a mais do que o do ano anterior. Mas, segundo Gama, isso não quer dizer que houve um prejuízo neste valor nas contas da companhia em 2020, mas que o setor contábil fez reajustes na elaboração do documento em relação ao que se tinha até então.

Nova distribuição de vacina em Goiás deixa cidades sem doses contra Covid-19

Com a mudança na metodologia de distribuição de vacinas contra a Covid-19 para os municípios goianos, algumas cidades, especialmente as da região metropolitana de Goiânia, ficaram sem doses para serem administradas como parte da primeira etapa de proteção nos primeiros dias desta semana.

A mudança foi pactuada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) na última quinta-feira (19). Até então, assim que as remessas chegavam em Goiás, a SES-GO fazia a conferência do quantitativo recebido e começava a distribuição imediata para os municípios goianos. Com a alteração, todas as doses que chegam no fim e no início da semana ficam guardadas e só são encaminhadas para as cidades uma vez por semana, nas quartas-feiras.

‘Se o MDB estivesse morto, Caiado jogaria terra, como sempre’, diz Gustavo Mendanha

Em reação ao avanço do acerto do governador Ronaldo Caiado (DEM) com o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, para aliança nas eleições de 2022, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, prepara carta aberta em defesa de candidatura própria, com proposta de reuniões regionais e convenções para definir o destino do partido.

O prefeito rejeita a tese de que o MDB, enfraquecido, tem de se recolher, não lançando candidato como nos últimos 20 anos, e preparar campo para 2026. “Se o MDB estivesse morto, Caiado jogaria terra, como sempre fez. O MDB está tão forte que ele quer tirar do páreo o partido que tem mais condição de vencê-lo”, afirma.