Dívida com Fies em Goiás chega a R$ 310 milhões

O alto índice de inadimplência junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa do governo federal, ainda é realidade no Brasil, e em Goiás não é diferente. Dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que o Estado está hoje em 8º lugar entre as unidades federativas quando se fala no montante da dívida com o programa, que chega a R$ 310,9 milh...