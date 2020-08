Cidades Curva mostra platô de óbitos em Goiás Secretaria de Estado de Saúde estima que estabilização dos dados indica pico das mortes por Covid-19 entre os dias 12 e 18 de julho, mas especialistas preferem esperar para confirmação

A curva do número de óbitos por Covid-19 a partir do dia do ocorrido indica que Goiás possa estar num platô da pandemia, ou seja, uma tendência de manutenção do cenário e possibilidade de queda a cada semana. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) calcula os dados por semana epidemiológica, em que os casos são registrados a partir das datas dos primeiros s...