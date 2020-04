O governo de Goiás utilizou a comparação entre o cenário atual e o que havia sido projetado no final de março como argumento para flexibilizar as medidas restritivas impostas desde o dia 20 de março para o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com dados do último dia 27, as simulações feitas pelos professores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e técnicos da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) apontavam, no melhor cenário, que a taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes chegaria a 10 no último domingo (19). No entanto, com as 393 notificações oficiais naquela ocasião, o Estado chegou a um índice de 5,6 casos por 100 mil habitantes, uma redução de 44%.



Se a comparação for com o pior cenário projetado naquela ocasião, a taxa de contaminados por 100 mil habitantes chegaria a 20, o que indica uma situação real melhor em 72,5%. Isso mostra que a curva de contágio está mais lenta, ou seja, mais achatada em Goiás. O governador Ronaldo Caiado (DEM), em entrevista coletiva na manhã de segunda-feira (20), afirmou que a observação dos números permitiu que fossem tomadas medidas de flexibilização quanto ao isolamento social, com mais atividades econômicas liberadas para funcionar, embora mantenha a política e protocolos de cuidados e higiene para os cidadãos. “Agora dá para fazer isso e medir o que vai ter daqui pra frente. É uma decisão embasada em questão técnica e científica. Isso explica porque temos alguns pontos a mais no decreto e que vamos poder avaliar diariamente agora”, disse o governador.



Neste cenário projetado no final de março, as medidas de restrição impostas no dia 20 daquele mês teriam uma adesão maior ao longo do tempo, o que diminuiria a taxa de infecção a partir de uma pessoa contaminada - ou seja, o número de pessoas infectadas por esta primeira, o chamado R. No primeiro modelo de simulação, baseado ainda em dados de outros países e de São Paulo, os pesquisadores estipularam um R de 1,6 e, neste melhor cenário, ficaria menor que 1 em um período de 30 dias. Assim, uma pessoa com a Covid-19 não conseguiria transmitir o coronavírus (Sars-CoV-2) para outra pessoa.



Para se ter uma ideia, no novo modelo realizado neste mês, com dados até o último dia 15, o R previsto é de 1,44, o que, naquele momento e com base nos dados estaduais de contaminação, era o mais próximo da realidade. Na época, a taxa de transmissão foi calculada com base no índice de movimentação dos goianos, que foi medido a partir dos dados de telefonia móvel. Assumiu-se que o Estado manteve uma taxa média de 50% da população em casa. Titular da SES-GO, Ismael Alexandrino afirma que a estimativa é que o índice de isolamento em Goiás passe a ser menor que 50%, mas que não deve ocorrer uma piora nos dados de Covid-19.



“Goiás foi o primeiro a entrar com medidas de isolamento social. A população aderiu de forma significativa e isso contribuiu para uma taxa de transmissão menor e de complicação também”, conta o secretário. Quanto às previsões, ele diz ter estimado ainda em fevereiro que o Estado terminaria este mês de abril com cerca de 100 internações de casos graves e que finalizou a segunda-feira (20) com menos de 30 pessoas nesta situação, o que mostra resultados positivos das políticas de contenção à pandemia.



O gráfico apresentado pelo governo estadual com o resultado de Goiás melhor que o melhor cenário projetado em março traz também uma comparação com outros Estados. Neste comparativo, que considera a taxa por 100 mil habitantes, o que equipara as localidades, o Estado está equivalente à realidade de Minas Gerais e cerca de 10 vezes melhor do que a situação do Amazonas, que atinge um índice próximo a 50 casos confirmados a cada 100 mil habitantes e está na pior situação do País.





Expectativa é de queda na taxa de infecção, mesmo com flexibilização

Médica e professora da Universidade Federal de Goias (UFG), Cristiana Toscano explica que mesmo com as medidas adotadas pelo novo decreto estadual, consideradas mais flexíveis pelo próprio governador Ronaldo Caiado (DEM), a expectativa é que a taxa de infecção diminua. “Ela não pode aumentar de jeito nenhum”, garante.



Para Cristiana, que participou dos estudos utilizados pelo governo estadual, as mudanças no decreto vieram no sentido de rever as atividades consideradas essenciais e criar os protocolos que normatizam as ações da população, o que não indica uma liberalidade para as pessoas fazerem o que quiserem. Ela afirma que, de fato, a curva de contágio está mais lenta que o previsto inicialmente, em qualquer dos cenários simulados em março. “Hoje temos dados ainda mais acertados sobre a ocorrência da doença em Goiás e já temos evidências de que caiu mais do que o 1,4 utilizado para o modelo de abril.”



A professora conta que estudos ainda não finalizados de pesquisadores brasileiros mostram que a taxa de infecção por causa do contato social é muito forte. Não só o isolamento reduz a transmissão, mas também todas as práticas de higiene e comportamento que a população tem tomado. Até por isso, os protocolos que devem ser cumpridos para evitar o contato pessoal e manter as práticas de higiene e limpeza vão se refletir em menor taxa de infecção. Cristiana explica que o modelo feito em março foi o primeiro sobre Goiás e, por ser a Covid-19 uma doença nova e com poucos casos confirmados, foi necessário utilizar dados de outros lugares, partindo da premissa de que o comportamento do vírus seria o mesmo. “Os modelos têm objetivos que devem ser projetados com cautela. E agora nós temos mais dados para inferir a taxa, o R.”



Modelo prevê número de transmissões

O biólogo e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Alexandre Felizola Diniz Filho, reforça que os modelos com as projeções epidemiológicas não devem ser comparados, já que há sempre a atualização dos dados e inferência de outras variáveis para estimar as taxas de infecção de doenças como a Covid-19. Além disso, ele explica que o modelo SIR (suscetível, infectado e recuperado) não estima apenas os casos confirmados da doença, já que não está inserida na modelagem a quantidade de testes e exames feitos na população.



Com isso, os números estimados pelas projeções são da quantidade total de pessoas infectadas e não apenas de casos confirmados. “O que sabemos é que a taxa de infecção está mais lenta do que a gente achou lá no início. Está vindo, mas está mais devagar do que o previsto.”



No entanto, para Diniz Filho, pode ser que a situação real do Estado seja de um estágio de contágio ainda anterior do que se previa, ou seja, de estar ainda no início da contaminação, quando a expectativa da proliferação do vírus ainda é mais lenta. “Estamos acertando melhor qual fase está, se ainda está no início.”

De toda forma, ele explica que o cenário visto atualmente, quando se relaciona com o quantidade de casos confirmados, ainda é atrasado, já que existe uma diferença de tempo entre a pessoa ser infectada, a aparência dos sintomas, a realização dos testes e ainda o resultado destes, isso sem levar em conta que boa parte dos infectados, aqueles que não tiveram sintomas, não foram testados. O pesquisador lembra ainda que há um atraso até mesmo na publicação do estudo, visto que ele ainda passa pelos técnicos e pelo Centro de Operações Estratégicas (COE) até chegar no governador. “Com o tempo e com aumento no número de testes, vamos conseguir calibrar ainda mais os modelos”, garante.