O governo de Goiás utilizou a comparação entre o cenário atual e o que havia sido projetado no final de março como argumento para flexibilizar as medidas restritivas impostas desde o dia 20 de março para o combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com dados do último dia 27, as simulações feitas pelos professores da Universidade Federal de Goiás (UFG) e técnicos da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) apontavam, no melhor cenário, que a taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes chegaria a 10 no último domingo (19). No entanto, com as 393 notificações oficiais naquela ocasião, o Estado chegou a um índice de 5,6 casos por 100 mil habitantes, uma redução de 44%.

Se levarmos em comparação o pior cenário projetado naquela ocasião, a taxa de contaminados por 100 mil habitantes chegaria a 20, o que propõe uma situação real melhor em 72,5%. O governador Ronaldo Caiado (DEM), em entrevista coletiva na manhã de ontem, afirmou que a observação disso permitiu que fossem tomadas medidas de flexibilização quanto ao isolamento social, fazendo com que mais atividades econômicas fossem consideradas essenciais, embora mantivesse a política e estabelecesse protocolos de cuidados e higiene para os cidadãos. “Agora dá para fazer isso e medir o que vai ter daqui pra frente. É uma decisão embasada em questão técnica e científica. Isso explica porque temos alguns pontos a mais no decreto e que vamos poder avaliar diariamente”, disse.



Neste cenário projetado no final de março, as medidas de restrição impostas no dia 20 daquele mês teriam uma adesão maior ao longo do tempo, o que diminuiria a taxa de infecção a partir de uma pessoa contaminada, ou seja, quantas outras pessoas seriam infectadas por esta primeira, o chamado R. No primeiro modelo de simulação, baseado ainda em dados de outros países e de São Paulo, os pesquisadores estipularam um R de 1,6 e, neste melhor cenário, ele conseguiria, em 30 dias, ficar menor que 1, assim, uma pessoa com a Covid-19 não conseguiria transmitir o coronavírus (Sars-CoV-2) para outra.

Para se ter uma ideia, no novo modelo realizado neste mês, com dados até o último dia 15, o R previsto é de 1,44, o que, naquele momento e com base nos dados estaduais de contaminação, era o mais próximo da realidade. Na época, a inferência dessa taxa de transmissão foi feita com relação direta ao índice de movimentação dos goianos, que foi medido a partir dos dados de telefonia móvel. Assumiu-se que o Estado manteve uma taxa média de 50% da população em casa. Médica e professora da UFG, Cristiana Toscano, explica que mesmo com as medidas adotadas pelo novo decreto estadual a expectativa é que a taxa de infecção diminua. “Ela não pode aumentar de jeito nenhum”, garante.

Para Cristiana, que participou dos estudos utilizados pelo governo estadual, as mudanças no decreto vieram no sentido de rever a essencialidade das atividades e criar os protocolos que normatizam as ações da população. Ela afirma que, de fato, a curva de contágio está mais lenta que o previsto inicialmente, em qualquer dos cenários simulados. “Hoje temos dados ainda mais acertados sobre a ocorrência da doença em Goiás e já temos evidências de que ele caiu mais do que o 1,4.” A professora conta que estudos ainda não finalizados de pesquisadores brasileiros mostram que a taxa de infecção com relação ao contato social é muito forte, não só sobre o isolamento, mas quanto a todas as práticas de higiene e comportamento que a população tem tomado.