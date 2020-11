Cidades Curva de óbitos mostra queda da Covid em Goiânia Número de mortes pela doença na capital e no restante do Estado se mantém em decréscimo acentuado a partir de outubro, o que justifica flexibilizações para as autoridades sanitárias

Os registros de óbitos por Covid-19 em Goiânia no último mês de outubro estão no mesmo patamar de junho, quando a pandemia começava a crescer na capital. Até então, foram confirmadas 163 mortes pela doença, enquanto que em junho foram 186 óbitos. Os números mostram que há queda nos registros desde setembro e que foi mais acentuada nos últimos 30 dias. Para as autoridades s...