Cidades Curso gratuito online da Universidade de Berkeley ensina a Ciência da Felicidade Ao longo de oito semanas, você vai aprender, em inglês, a ciência inovadora da psicologia positiva, que explora as raízes de uma vida feliz e significativa

Sim, a felicidade é algo que todos nós buscamos. Mas as ideias sobre o que é felicidade e como podemos obtê-la são as mais diversas. Poucas, no entanto, têm base na ciência. The Science of Happiness é o primeiro curso online a ensinar a ciência inovadora da psicologia positiva, que explora as raízes de uma vida feliz e significativa. Ao longo de oito semanas online...