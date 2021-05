Cidades Cursinho pré-vestibular oferece 540 vagas em diversos municípios de Goiás Candidatos precisam estar cursando a 1ª, 2ª ou 3ª séries do ensino médio ou ter concluído esta etapa do ensino em escola da rede pública, no Estado

Interessados em disputar vaga em vestibular podem se inscrever, desde já, no cursinho Super Médio, do Centro Educacional Sesc Cidadania. São 540 vagas gratuitas para estudantes nas categorias de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, e estudantes da rede pública da educação básica. O período de inscrição vai até o dia 12 de maio. ...