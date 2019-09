Cidades Cunhado de Ana Hickmann é absolvido da acusação de homicídio em BH A promotoria, que não concorda com a tese de legítima defesa, pode recorrer da decisão

A quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou nesta terça-feira, 10, por unanimidade, 3 votos a 0, apelação do Ministério Público de Minas Gerais contra absolvição do cunhado de Ana Hickmann, Gustavo Henrique Belo Correia, acusado de matar um fã da apresentadora que invadiu o quarto do hotel em que a estrela se hospedava em maio de 2...