Cidades Culto ecumênico relembra os 32 anos do acidente com o Césio 137 nesta sexta-feira (13) Para Martha Almeida, coordenadora técnica do Centro de Assistência aos Radioacidentados (CARa), o evento retrata a importância da discussão para evitar um novo acidente

Será realizado nesta sexta-feira (13), às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, um culto ecumênico relembrando os 32 anos da contaminação com o césio 137, em Goiânia. O acidente radioativo foi o maior do Brasil e o maior do mundo fora de indústrias nucleares. Às 10 horas, um abraço coletivo será feito em torno da Praça do Avião. Para Martha Almeida, coorde...