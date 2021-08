Cidades Cuidadora de ONG que abriga mais de 200 animais morre de Covid-19 e voluntários pedem ajuda Gastos mensais com ração, atendimentos veterinários, remédios e outros, giram em torno de R$ 20 mil e voluntários pedem doações

Morreu na manhã deste domingo (15), por complicações da Covid-19, a cuidadora da ONG Abrigo dos Animais Refugados, Lívia Denise Camargo Borges. Ela fazia parte do grupo de risco e estava internada desde o dia 3 de julho, no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia. No sábado (14), teve uma piora infecciosa causada por pneumonia e não resistiu. Lívia era respon...