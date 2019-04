Vida Urbana Cubano vira agente de saúde depois de saída do Mais Médicos Médico que ficou no Brasil após fim de parceria entre governos decide permanecer em cidade goiana, estuda para validar diploma e convive com incerteza sobre futuro profissional

Com uma população estimada de 6 mil habitantes, a cidade de Vila Boa, no leste goiano, estava com uma das duas vagas junto ao programa Mais Médicos em aberto desde dezembro do ano passado, após o rompimento da parceria entre os governos de Brasil e Cuba. Na última quinta-feira, dia 28, porém, chegou à cidade um novo profissional, brasileiro formado no exterior, en...