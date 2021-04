Cidades Crixás gasta de R$100 mil a R$150 mil com kit Covid “O objetivo da distribuição é aumentar a imunidade do nosso povo e salvar vidas nessa crise”, diz a secretária municipal de Saúde, Thaysa Bolentini

Contrariando recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a prefeitura de Crixás anunciou a distribuição na quarta-feira (31) de medicamentos para tratamento contra a Covid-19 sem comprovação científica de eficácia. Em vez de ser chamado de “kit Covid”, o pacote é chamado apenas de “kit” e inclui vitamida D, Zinco e, com indicação do médico, ivermec...